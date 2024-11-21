Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 150 человек

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили более 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 34 540 военнослужащих, а также 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронемашин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.