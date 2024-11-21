Маск заверил, что Трамп сам принимает решения по кандидатам в министры

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не оказывает непосредственного влияния на то, кого будущий президент США Дональд Трамп выдвигает на должности министров в своей новой администрации.

"Хотелось бы прояснить, что, хотя я высказывал свое мнение о некоторых кандидатах в кабинет министров, многие решения принимаются без моего ведома и их на 100% принимает президент", - указал он в соцсети X (ранее Twitter). Так Маск прокомментировал публикацию газеты The New York Post, в которой утверждается, что он является близким союзником Трампа и оказывает влияние на назначения в будущую администрацию США.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники информировала о том, что в окружении Трампа уже начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с будущим главой Белого дома. Как заявил собеседник NBC, Маск позиционирует себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока Трампа.