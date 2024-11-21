Орбан констатировал провал идеи господства Запада в мире

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Господства западной цивилизации в мире больше нет, страны Азии стали независимыми центрами силы, и Европа ради своего выживания должна адаптироваться к новой геополитической реальности. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пятой международной конференции "Форум Евразии" в Будапеште.

По его словам, в последние десятилетия западные страны пытались навязать миру свою модель развития, полагая, что "другие народы пойдут на это в обмен на экономические преимущества". "Эта идея провалилась", - подчеркнул Орбан.

"Государства Азии продемонстрировали способность подниматься, существовать в качестве независимых центров экономической и политической власти. Центр мировой экономики сместился на Восток, и экономики восточных государств растут в четыре раза быстрее, чем экономики стран Запада. Добавленная стоимость западной промышленности составляет 40%, а восточной - 50%. Такова новая реальность", - указал он.

Премьер отметил, что Евросоюз проигрывает в результате этих изменений и это будет продолжаться, "если Европа не найдет своего места по отношению к Азии" и не наладит взаимовыгодного сотрудничества на всем евразийском пространстве. "Без этого мы не сможем конкурировать с другими центрами силы", - заключил он.