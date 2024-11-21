Банан на клейкой ленте был продан на аукционе за $6,2 млн

Работа итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана - прикрепленный к стене клейкой лентой банан - была продана за $6,2 млн. Соответствующее сообщение размещено на странице аукционного дома Sotheby's в соцсети X.

Отмечается, что "самый нашумевший в мире банан ушел с молотка за $6,2 млн". Оценочная стоимость инсталляции "Комедиант" составляла $1-1,5 млн. В итоге обладателем лота стал коллекционер из Китая, основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан.

"Это не просто произведение искусства. Это культурный феномен, который объединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. В ближайшие дни я лично съем банан, и это станет частью уникального художественного опыта", - указал Сан в Х.

Инсталляция "Комедиант" была представлена в 2019 году в художественной галерее американского города Майами-Бич (Флорида). Произведение вызвало значительный резонанс, в итоге по соображениям безопасности публичную демонстрацию этого экспоната даже пришлось прекратить.

По словам самого Каттелана, его рабата - это, прежде всего, идея, так что банан в инсталляции необходимо периодически менять. Новый владелец "Комедианта" получил авторский сертификат подлинности и инструкцию по замене банана.