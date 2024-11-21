Япония: суверенитет с изъяном

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Окружной суд Йокогамы в среду обязал правительство Японии выплатить компенсацию жителям окрестностей авиабазы Ацуги под Токио, которую совместно используют ВВС Японии и США за чрезмерный шум. Сумма компенсации составляет 5,9 миллиарда иен (38 миллионов долларов). В то же время суд отклонил требование истцов прекратить полеты, а также о компенсации за шумовое загрязнение в будущем.

В иске, поданном в 2017 году, группа из примерно 8700 истцов потребовала, чтобы государство прекратило ночные и ранние утренние полёты на базе и выплатило в общей сложности 13,1 миллиарда иен в качестве компенсации за прошлый и будущий ущерб здоровью, связанный с шумом. Их особенно беспокоят транспортные самолеты «Оспрей» и истребители.

Суд нижней инстанции даже постановил приостановить полёты японских ВВС, однако в вердикте было указано, что японское правительство не имеет полномочий ограничивать полёты американцев. В конечном итоге, окружной суд отменил решение о запрете полетов, обязав государство выплатить компенсацию за прошлые нарушения.

Подобные иски – не редкость в Японии, где зачастую историческая жилая застройка начинается сразу за границей взлетного поля. Под давлением общественности в 2018 году американские самолеты были выведены из Ацуги на другую военную базу США в Ивакуни на западе Японии, что стало результатом предыдущих судебных разбирательств, ведущихся с 70-х годов.

Интересно другое. На основе предыдущих решений по выплате компенсации японское правительство потребовало, чтобы Соединённые Штаты разделили с ним это бремя в соответствии с Соглашением о статусе вооружённых сил между Японией и США. Но деньги из-за океана так и не поступили.

При этом японское правительство регулярно выплачивает компенсации рыбакам за ущерб районам промысла и крестьянам за порчу угодий, связанной с деятельностью американских военно-воздушных и военно-морских баз и объектов.

Но дело не только в деньгах.

Подобные истории с шумовым загрязнением, как и рост преступлений на сексуальной почве или прямая угроза жизни людей из-за аварий боевой техники, генерируют все больше претензий избирателей к правящей Либерально-демократической партии Японии. А демонстративно наплевательская реакция США воспринимается как ущерб престижу японского государства.

Яркий пример последних лет – американские военные власти в Японии игнорировали местные требования о карантине для въезжающих в страну во время пандемии ковида. В результате были отмечены повышенная заболеваемость в районах, примыкающих к американским базам. Конечно, Токио протестовал по официальным каналам, но дело кончилось ничем.

Строго говоря, речь идет о том, что Япония не является полностью суверенной державой, если оценить то, какие права она предоставила американским военных, размещенным на ее территории. Тема эта долгие годы была полностью табуирована в СМИ Японии, т.н. «табу звездочки» - отличительного символа военной формы США. Однако нынешний премьер Сигеру Исиба, избранный в октябре нынешнего года, попытался активизировать тему суверенитета.

Он неоднократно заявлял: «Япония — суверенная и независимая страна», выступая с речами о своей работе в сфере национальной безопасности.

Дело в том, что он возглавлял оборонное ведомство Японии в 2004 году, когда на территорию Международного университета Окинавы в августе 2004 года упал американский военный вертолет. Американские военные оцепили территорию вокруг вертолёта примерно на неделю после аварии. Расследование инцидента, затеянное японскими властями, было сорвано из-за японо-американского соглашения о статусе вооружённых сил (SOFA), которое определяет статус и права американских военных в Японии.

«Полиции префектуры Окинава даже не разрешили войти на территорию. Все детали вертолёта были изъяты американскими военными. Действительно ли наша страна является суверенным государством?» — вспоминал нынешний премьер. Видимо, контакты с американцами по этому вопросу крепко ему запомнились.

Посещая Окинаву в сентябре нынешнего года, он также заявил: «Мы должны по меньшей мере начать пересматривать SOFA. Мы должны взять на себя ответственность как суверенное государство». А 27 сентября, в день своего избрания новым председателем Либерально-демократической партии Японии, он опубликовал свою внешнеполитическую программу на сайте исследовательской компании Hudson Institute Inc. в США, где выступил за пересмотр как японо-американского договора о безопасности, так и SOFA, заявив: «Пришло время изменить этот „асимметричный двусторонний договор“».

То есть он хочет, ни много ни мало, внести поправки в ключевой для отношений Японии и США японо-американский договор безопасности. Дело в том, что этот документ не является договором о взаимной обороне, как, например, военные договоры между США и Южной Кореей или Филиппинами. В данном случае статья 5 договора обязывает Соединённые Штаты защищать Японию, но Япония не обязана приходить на помощь Соединённым Штатам. Вместо этого статья 6 договора обязывает Японию предоставлять военные базы США.

Исиба считает, что Япония должна работать над тем, чтобы изменить этот договор на договор о взаимной обороне и сделать SOFA соглашением с равным статусом. Этой проблемой занимались уже несколько премьер-министров Японии начиная с Синдзо Абэ, и дисбаланс понемногу начал выравниваться. Однако так открыто о пересмотре ключевых документов японо-американского военного сотрудничества заговорил только нынешний японский лидер.

Однако, крайне неудачный старт его карьеры в качестве премьер-министра дает мало оснований для оптимистических прогнозов в борьбе за реальный суверенитет Японии.

Исиба объявил в октябре досрочные выборы в парламент, но возглавляемая им Либерально-демократическая партия их с треском проиграла. Теперь он возглавляет весьма шаткое правительство парламентского меньшинства. Дебют на международной арене тоже не задался. Его аппарат поспешил дать утечку, что готовится его экстренная встреча с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Но тот отказал, сославшись на закон 200-летней давности, запрещающие подобные контакты до инаугурации.

Закон этот правда не помешал Трампу в 2016 году запросто встретиться сразу после выборов с Синдзо Абэ, что позволило говорить об установлении доверительных отношений между двумя лидерами. А вот теперь новый хозяин Белого дома похоже предложил Исибе подождать в прихожей со всеми его смелыми идеями. Да и не факт, что он усидит в своем кресле сколь-нибудь продолжительное время. Недоброжелатели-однопартийцы уже потихоньку зудят о его отставке.

Так что придется японцам еще потерпеть гул американских истребителей, которые как бы охраняют мирный сон жителей Страны восходящего солнца.