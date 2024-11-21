Захарова: "план стойкости" Зеленского - набор болезненных фантазий

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"План стойкости" Владимира Зеленского представляет собой "очередной набор болезненных фантазий" с целью обеспечить самосохранение во власти. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Утративший легитимность Зеленский у себя в парламенте заявил, что до конца войны выборов на Украине не будет", - указала она.

Дипломат отметила, что на Банковой не осознают возможности военного путча ввиду неудач на фронте и растущей усталости от войны на Украине. Зеленский, по ее словам, продолжит заниматься дальнейшим "закручиванием гаек", в этом ему поможет так называемое министерство объединения Украины.

"План стойкости" Зеленского направлен на дальнейшую мобилизацию ресурсов страны ради продолжения боевых действий и нанесения военного поражения России - той цели, которую поставил перед киевским режимом Запад, указала она.

Свой новый "план" внутреннего развития Украины Владимир Зеленский представил накануне в Верховной раде. По его словам, "план" включает 10 пунктов, охватывающих вопросы от экономического развития до культуры, однако он еще не проработан окончательно. Полная версия "плана" с приложениями будет доступна только в декабре.