Американист Коньков: противопехотные мины не изменят ситуацию на поле боя

В американском оборонном ведомстве 20 ноября подтвердили, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на Украине. Ранее The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин, тем самым отказавшись от принятой в 2022 году политики ограничения их применения за пределами Корейского полуострова.

Решение вашингтонской администрации передать Киеву противопехотные мины объясняется наступлением российских сил и является попыткой ему помешать. Это признал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

По его версии, США при предоставлении вооружений Киеву, учитывают "реальные события". "А реальные события, которые мы наблюдаем, это продвижение России, в особенности продвижение российской пехоты в восточной части Украины", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. "Эти нестойкие противопехотные мины предназначены для того, чтобы помешать таким наступлениям пехоты", - добавил Миллер.

Противопехотные мины, которые США передадут Киеву, увеличат страдания мирного населения, Вашингтон должен пересмотреть свое решение. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке. Ее деятельность в РФ прекращена по решению Минюста РФ.

"Решение администрации [президента США Джо] Байдена о передаче Украине запрещенных на международном уровне противопехотных мин ставит под угрозу жизни мирных жителей", - говорится в заявлении HRW, опубликованном в среду на сайте.

Представитель организации Мэри Уэрхэм призвала Вашингтона отменить это решение, потому что оно только "увеличивает страдания мирного населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

Кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков считает, что «администрация Байдена в данном случае повышает ставки в позиции самих США, которым предстоит выступать стороной переговоров по Украине. Американским переговорщикам таким образом предоставляются разного рода инструменты, обстоятельства, переговорные позиции, которые американцы будут сдавать в обмен на существенные требования, которые они будут предъявлять в первую очередь нашей стране. Поэтому это скорее такой пропагандистский ход администрации Байдена для поднятия ставок, чем реальная помощь Украине».

Эксперт также подчеркнул, что «эти мины опасны для мирного населения, как и все виды вооружений, которые США разрешают ВСУ использовать. Но, несмотря на все трагические последствия использования различных видов вооружений, в общем и целом на поле боя это не сказывается, однако создает сложности на отношениях и между людьми, и между народами, и в отношениях между всеми заинтересованными сторонами, и только отягощает ситуацию».