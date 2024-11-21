Политолог Тарусин: общественное мнение Украины согласится на территориальные потери к весне 2025 года

Президент Украина Владимир Зеленский 19 ноября выступил в Раде и анонсировал "План стойкости" – план продолжения боевых действий. «Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию», - заявил украинский президент. В свою очередь глава украинского МИД Сибига заявил, что Украина не примет «никаких мирных предложений, предусматривающих компромисс по территориям и суверенитету». Министр обороны Украины Умеров также заявил, что Украина не меняла целей по освобождению всех своих территорий в границах 1991 года.

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин поясняет, что «такая позиция властей Киева объясняется тем, что им больше нечего делать в данной ситуации. Большая часть населения выступает за продолжение войны и выход на границы 1991 года. Кроме того, в Конституции Украины записано, что территория государства не может быть урезана, поэтому даже если Зеленский и выступит с заявлениями, что нужно заключать мир, его просто не поддержат ни элита, ни население, и особенно националисты в западных и центральных областях. Поэтому Зеленский вынужден повторять свой тезис о том, что надо воевать, надо продолжать боевые действия, что Запад поможет. В тоже время сейчас надо последить за динамикой настроений населения, когда оно после тяжелой зимы 2025 года смирится с тем, что часть территорий придется отдать или признать самоопределение жителей Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей».

По словам эксперта, «украинские элиты с самого начала рассматривали страну не как объект правления, а как источник наживы. Все видят, что начиная с Павла Лазаренко, которого осудили в США за крупные хищения, и заканчивая всеми остальными, что они зарабатывают на Украине, но все их личные активы находятся на Западе под контролем США. И в данном случае киевские власти легко заставить делать те шаги, которые отвечают не национальным интересам Украины, а интересам глобальных игроков – Великобритании и США. Поэтому сама природа украинской элиты коррупционна, и никто этого не отрицает. Все, в том числе журналисты и политики на Западе говорят, что коррупция на Украине достигла невиданного уровня. Но США выгоден фактор коррупции, и этот инструмент контроля дает возможность держать Киев на коротком поводке».