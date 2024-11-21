Подберезкин: благодаря уникальному противоракетному оборудованию, Россия может сбивать 95% целей

Все политические решения по Украине, в том числе и предоставление разрешения на удары вглубь России, в США были приняты еще в начале года. И эти решения были переданы командованию вооруженными силами Америки. Дальше все зависело от поставок этого высокоточного оружия на Украину. Понятно, что речь идет о десятках ракет, но не о сотнях. Кстати, часть этих ракет уже была использована ВСУ, и где-то около пятидесяти ракет были сбиты. Английские и французские ракеты были поставлены примерно в тех же объемах, и часть из них тоже уже сбиты. У России на сегодняшний день есть уникальное противоракетное оборудование, которое позволяет сбивать примерно 95% целей.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/aa04d47f27b0c1564bedbc7ecde0eebc/