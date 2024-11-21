Эксперт: европейцам уже не решить проблему мигрантов, пришло время платить

К сожалению, не все проблемы в принципе решаемы. Европейцам решать что-то уже поздно. Наступило время, когда им придется платить за когда-то совершенные ими ошибки в миграционной политике. Те, кто сегодня рулит в Нидерландах или любой другой европейской стране должны понимать, что тот гнев, который был направлен в Амстердаме против израильских болельщиков очень легко может быть перенаправлен на коренное европейское население, на религиозные христианские заведения, на синагоги, да и на сами правительства западных стран.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, лектор общества "Знание" Павел Фельдман.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a3d644417a1b63536bc71e731af573f7/