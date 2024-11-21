"Вайб", "абьюз" и "аскеза" вошли в шорт-лист слова 2024 года "Грамоты.ру"

Главными претендентами на звание "слово года" по версии портала "Грамота.ру" стали 11 слов, в числе которых "инсайт", "вайб", "абьюз" и "аскеза". Об этом со ссылкой на пресс-службу портала сообщает ТАСС.

Кроме того, в список вошли слова: "нарратив", "осознанность", "прилет", "пов", "сап", "скуф" и "нормис".

В пресс-службе уточнили, что всего рассматривалось свыше 120 слов, в лонг-лист вошло 40 из них. Эксперты оценили слова, в том числе по динамике частотности употребления в СМИ, поисковых запросах, а также проверили их на лингвистическую и общественную значимость. Итогом работы стал шорт-лист из 11 слов, их оценят более 120 лингвистов.

Слово года будет включено в метасловарь портала как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости, добавили в пресс-службе.