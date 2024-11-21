На всей территории России запущен отопительный сезон

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В нынешний отопительный сезон вошли все регионы РФ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, выступая на заседании правительства.

По его словам, общий уровень готовности многоквартирного жилого фонда в стране достигает 99%, социальных и культурных объектов - 99,8%, коммунальной инфраструктуры превышает 99%. Сформированы необходимые запасы топлива, уточнил министр.

Файзуллин отметил, что регионы направили из собственных бюджетов на подготовку к отопительному сезону 283 млрд рублей. "На отдельном контроле находится прохождение зимнего периода в Курской, Белгородской и Брянских областях", - добавил он.