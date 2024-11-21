Израиль назвал антисемитскими обвинения МУС в адрес Нетаньяху

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Израиль отвергает ордер на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС), расценивая обвинения как ложные и антисемитские. Соответствующее заявление распространила канцелярия главы правительства.

Подчеркивается, что "Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны МУС, который является политически ангажированным и предвзятым органом".

"Ни одно подобное решение не помешает Израилю защищать своих граждан. Премьер-министр не поддастся давлению и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции", - указали в канцелярии.

Там убеждены, что решение МУС в отношении Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта носит антисемитскую подоплеку и якобы сопоставимо с делом Альфреда Дрейфуса.

В ходе этого исторического судебного процесса во Франции на рубеже XIX и XX веков офицер французской армии еврейского происхождения Дрейфус на основании ложных обвинений был осужден и отправлен в пожизненную ссылку за шпионаж в пользу Германии, однако позднее из-за широкого общественного резонанса дело пересмотрели, и с Дрейфуса были полностью сняты все обвинения.

"Антисемитское решение МУС равноценно современному делу Дрейфуса, и будет иметь аналогичный итог", - полагают в премьерской канцелярии.