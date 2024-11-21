Geo TV: почти 40 человек стали жертвами нападения на северо-западе Пакистана

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Неизвестные совершили нападение на конвой в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, по меньшей мере 38 человек погибли. Об этом информировал телеканал Geo TV.

Сообщается, что неизвестные около часа обстреливали колонну транспортных средств, направлявшуюся в сторону Пешавара - административного центра провинции. В числе погибших есть женщина и ребенок.

Президент страны Асиф Али Зардари выступил с осуждением произошедшего и поручил начать расследование.

Как отмечает телеканал, несколько месяцев в провинции происходят столкновения между различными племенами и партиями. В результате чего часть дорог, в том числе соединяющих Пакистан и Афганистан, заблокирована.