NRK: сын кронпринцессы Норвегии заключен под стражу

© Sergio Delle Vedove/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, помещен под стражу на недельный срок после предъявления ему обвинений в двух эпизодах насилия. Об этом информировала вещательная корпорация NRK.

Как отмечается, Окружной суд Осло частично удовлетворил ходатайство полиции о заключении обвиняемого под стражу. В течение срока содержания под стражей Хёйби будут запрещены посещения и переписки. Необходимость соответствующей меры пресечения полиция обосновала появлением в уголовном деле второго эпизода насилия, а также имеющимся риском "фальсификации доказательств". Сын кронпринцессы, со своей стороны, отрицает вину в совершении обоих преступлений.

По информации NRK, Хёйби также инкриминируют нанесение телесных повреждений, угрозы и нарушение запретительного судебного ордера в отношении женщины. Правоохранители располагают видеоматериалами, на которых, предположительно, находятся доказательства совершения им преступлений.

Во вторник агентство AFP сообщило, что Хёйби задержали по подозрению в совершении актов насилия. Уточнялось, что его подозревали в нарушении уголовного кодекса, а именно "вступление в интимную связь с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление". 4 августа Хёйби был задержан в Осло и обвинен в нанесении телесных повреждений женщине, с которой состоял в отношениях.