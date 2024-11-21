Игорь Крутой удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, артист награждается "за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Крутой является заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом РФ. Родился 29 июля 1954 года в Грайвороне (Кировоградская область Украинской ССР). В июле 2024 года композитор отметил 70-летний юбилей. Является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, входит в попечительский совет благотворительного фонда "Центр здоровой молодежи". В 2018 году Крутой выступал в качестве доверенного лица Путина на президентских выборах.

Композитор является автором хитов "Любовь, похожая на сон", "Мадонна", "Акапулько" и многих других.