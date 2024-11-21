Минздрав сектора Газа сообщил о более 44 тыс. погибших с октября 2023 года

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В результате действий израильских военных в секторе Газа с октября прошлого года были убиты более 44 тыс. палестинцев, почти 104,3 тыс. получили ранения. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число погибших в результате действий израильской армии в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 44 056, еще 104 268 человек пострадали", - указали в министерстве. Уточняется, что за прошедшие 24 часа в Газе в ходе израильских бомбардировок и артобстрелов "71 палестинец был убит, еще 176 ранены".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом свыше 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.