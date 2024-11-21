Журнал Time разместил на обложке фото Маска

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Журнал Time поместил на свою обложку фотографию американского миллиардера Илона Маска, назвав его "лицом эпохи, когда технологии и политика сливаются в единое целое".

В материале говорится о значительной роли Маска в выборах президента США 2024 года, где он открыто заявил о поддержке республиканца Дональда Трампа, предоставив ему доступ к соцсети X (ранее Twitter) для общения с избирателями.

Отмечается, что Маск, контролирующий одну из крупнейших соцсетей, сыграл ключевую роль в формировании политического дискурса в рамках предвыборной гонки. Решения предпринимателя, в том числе модерация контента и поддержка свободы слова, повлекли за собой споры в американском обществе.