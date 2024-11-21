Спецборт МЧС доставил в Россию из Ливана 56 граждан РФ и Белоруссии

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Ил-76 МЧС РФ доставил в Россию 56 граждан РФ и Белоруссии, пожелавших покинуть Ливан. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

"Спецборт чрезвычайного ведомства с очередной группой людей, пожелавших покинуть зону израильско-ливанского конфликта, совершил посадку в аэропорту Домодедово. На территорию РФ прибыли 56 человек, в том числе 19 - граждане Белоруссии", - говорится в сообщении.

Ранее этим же воздушным судном в Бейрут была доставлена гуманитарная помощь. Всего в рамках гуманитарной миссии обеспечено прибытие в Россию 305 человек.