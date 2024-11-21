Путин заявил об ударах западными ракетами по объектам под Брянском и Курском

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Дальнобойные ракеты западного производства атаковали военные объекты на территории Курской и Брянской областей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением по телевидению.

"Во вторник, 19 ноября, шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании были нанесены удары по военным объектам на территории РФ в Брянской и Курской областях", - указал он.

Глава государства уточнил, что российские силы ПВО отразила удары, и противник не достиг поставленных целей.