Фицо сообщил, что они с Вучичем поедут на парад Победы в Москве 9 мая

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о договоренности с президентом Сербии Александаром Вучичем посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года, пишет издание "Вечерне новости".

"Я надеюсь, что могу сказать, что в мае мы договорились, что поедем в Москву вместе, так как мы разделяем одно и то же мнение о том, как бoрoться с фашизмoм и уважать страны, кoтoрые присутствoвали при oсвoбoждении наших гoсударств в кoнце Втoрoй мирoвoй вoйны", - сказал премьер, находясь в сербской столице.

Ранее Вучич отмечал, что Белград и Братислава не позволят переписывать историю и намерены совместными усилиями защищать результаты борьбы против фашизма.