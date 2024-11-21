Путин: США совершили ошибку, разрушив Договор о РСМД

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

США совершили ошибку, разрушив Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по телевидению.

По его словам, "Соединенные Штаты совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Глава государства подчеркнул, что сегодня США не только производят такую технику, но и в рамках мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем.

"Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира", - указал Путин.

Он уточнил, что разработка в России РСМД осуществляется в качестве ответа на аналогичные планы США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.