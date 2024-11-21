Писториус не будет выдвигаться в канцлеры ФРГ от социал-демократов

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Глава Минобороны Борис Писториус заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Я только что информировал руководство нашей партии о том, что не надо рассчитывать на меня в качестве кандидата на пост канцлера", - сказал министр в видеообращении к членам СДПГ.

"Мы имеем выдающегося канцлера в лице Олафа Шольца", - отметил он, тем самым дав понять, что открывает путь для выдвижения кандидатуры действующего главы германского кабмина.