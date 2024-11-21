Путин заявил, что РФ ударила гиперзвуковой ракетой по заводу ОПК в Днепропетровске

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ ударила баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по оборонному предприятию в Днепропетровске. Специальное заявление главы государства вышло в эфир в четверг вечером и продолжилось почти восемь минут.

"В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в конкретном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении", - сказал он, уточнив, что ракетчики дали ей название "Орешник".

По оценке российского лидера, "испытания прошли успешно, цель пуска достигнута". "На территории украинского Днепропетровска поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - указал он.

Ранее Путин заявил, что 21 ноября в качестве ответа на применение американского и британского дальнобойного оружия, российские ВС нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.