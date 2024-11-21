В Москве стартовала всероссийская акция "Елка желаний"

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В Москве дали старт седьмому сезону всероссийской акции "Елка желаний", за время существования акции было исполнено около 210 тыс. желаний. Об этом сообщил председатель правления Российского движения детей и молодежи Артур Орлов, передает ТАСС.

"В преддверии новогодних праздников вместе с нашими коллегами - Росмолодежь. Добро - Движение первых открывает акцию "Елка желаний", которая воплощает мечты наших деток", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Орлов отметил, что за шесть лет существования акции исполнителями желаний стали 88 тыс. человек.

По его словам, в 2024 году акцию дополнили еще одной категорией участников. "Еще одна категория для наших деток, находящихся на приграничных зонах, это Белгородская, Курская, Брянская области, которые находятся под постоянным ежедневным огневым воздействием, которые потеряли своих близких и лишились жилья", - указал Орлов.

"Елка желаний" проводится с 2018 года при поддержке Росмолодежь. Каждый год в акции принимает участие президент России Владимир Путин. В 2023 году он исполнил желания трех школьников: Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей на "Первом канале", Кристина Син из Южно-Сахалинска увидела озеро Байкал, а Никита Мирошниченко из Костромской области побывал в Эрмитаже.