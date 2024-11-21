Медведев: удар "Орешником", вероятно, и есть то, чего желал Запад

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Нанесенный по украинскому оборонному предприятию "Южмаш" удар новейшей гиперзвуковой ракетой "Орешник", по всей видимости, и есть то, чего желал Запад. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подписал в соцсети X видеозапись удара.

"Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой", - указал политик на английском языке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в видеозаявлении об успешном испытании сверхзвуковой ракеты, которую не могут перехватить системы противовоздушной обороны. Ею был нанесен удар по украинскому "Южмашу".