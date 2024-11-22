Токаев дал поручение обеспечить безопасность в Казахстане в связи с эскалацией на Украине

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры по обеспечению безопасности в республике на фоне эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил советник - пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов из-за эскалации ситуации вокруг Украины", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уали отметил, что ситуация в стране находится на личном контроле Токаева. "Для нас главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка", - подчеркнул он. Пресс-секретарь также обратил внимание, что Казахстан не раз выступал за решение украинского конфликта путем дипломатии.

В среду посольство Казахстана в Киеве призвало граждан республики рассмотреть возможность покинуть Украину или территории, приближенные к местам активных боевых действий.

21 ноября президент РФ Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия в качестве ответа на атаки западным дальнобойным оружием по своей территории впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении.