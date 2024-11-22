Иран намерен запустить новые центрифуги для обогащения урана

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Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) намерена запуститить новые центрифуги для обогащения урана в качестве реакции на антииранскую резолюцию, принятую 21 ноября Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сказано в совместном заявлении МИД исламской республики и ОАЭИ.

"Профильные структуры Ирана ранее предупреждали, что принятие любых мер, ориентированных на конфронтацию, и использование Совета управляющих МАГАТЭ для продвижения незаконных, политически мотивированных заявлений повлечет за собой ответные меры. В связи с этим глава ОАЭИ поручил принять соответствующие меры, в том числе ввести в эксплуатацию значительное количество новых передовых центрифуг разного типа", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале иранского МИД.

Отмечается, что все последующие ответные действия будут предприняты исключительно "для защиты национальных интересов и дальнейшего развития мирной атомной промышленности" в соответствии с растущими потребностями страны "в рамках прав и обязательств, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия".

По данным телеканала SNN, Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ приступил к установке на своих ядерных объектах газовых центрифуг, представляющих три новых поколения, по разделению изотопов урана, что позволит Тегерану существенно нарастить запасы обогащенного ядерного топлива.

В четверг Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию Запада, в которой подверг Иран критике за якобы недостаточное сотрудничество с этой организацией. Согласно документу, МАГАТЭ необходимо подготовить детальный доклад по иранской ядерной программе к весне 2025 года. За резолюцию было подано 19 голосов, 3 страны выступили против, 12 воздержались.