Орбан: Запад должен серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"

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Западные страны должны очень серьезно отнестись к сделанному 21 ноября заявлению президента РФ Владимира Путина, в котором он сообщил о применении новой российской баллистической ракеты "Орешник". Соответствующую точку зрения высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, в разных странах общественные коммуникации осуществляются по-разному. "Но если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка", - подчеркнул Орбан. Он обратил внимание, что Россия располагает "одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное и разрушительное оружие". Россия также внесла корректировки в свою ядерную доктрину, напомнил глава венгерского правительства.

Кроме того, он призвал страны, которые оказывают военную помощь Киеву, проявить благоразумие. "Необходимо действовать исходя из здравого смысла, иначе могут возникнуть проблемы", - заключил премьер.