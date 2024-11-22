Президенты России и Сенегала провели телефонный разговор

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Президенты России и Сенегала Владимир Путин и Бассиру Диомаем Фаем провели телефонный разговор. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

"По инициативе сенегальской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем. Стороны высказались в пользу укрепления традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, в частности, путем более активного участия российского бизнеса в работе с сенегальскими партнерами", - указали в Кремле.

Кроме того, собеседники обсудили террористическую угрозу в Сахаро-Сахельском регионе.

"Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", - следует из сообщения.

Российский лидер пригласил сенегальского коллегу посетить с визитом РФ. "Приглашение было с благодарностью принято", - отметили в пресс-службе.