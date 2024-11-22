Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов выросли

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Российский рынок акций 22 ноября демонстрирует рост на открытии торгов. Курс юаня снижается к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,33% и составил 2 628,5 пункта, индекс РТС - также на 2,33%, до 822,45 пункта.

Курс юаня к рублю на открытии торгов опускался на 4,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,904 рубля.

На 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне в 2 619,98 пункта (+2%), индекс РТС составлял 819,78 пункта (+2%).

Курс китайской валюты ускорил снижение и находился на отметке в 13,899 рубля (-5,1 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.