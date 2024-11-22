Меркель заявила, что верна своим решениям по трубопроводу "Северный поток - 2"

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Der Spiegel заявила, что остается верна своим решениям касательно трубопровода "Северный поток - 2", обратив внимание на последствия остановки его работы в виде удорожания энергоресурсов.

"Я верна своим решениям", - сказала политик, отвечая на вопрос, считает ли она правильным, что ФРГ не остановила реализацию проекта после вхождения Крыма в состав РФ.

Меркель отметила, что ее задачей было обеспечить германскую экономику дешевым природным газом. "Теперь мы видим, какие последствия для нашей страны имеют высокие цены на энергоресурсы", - указала она.