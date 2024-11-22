Песков заявил, что военные проработают нюансы предупреждения об ударах по Украине

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Российские военные проработают нюансы предупреждения гражданского населения Украины о предстоящих ударах с применением "Орешника". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Разумеется, нюансы будут проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население Украины", - сказал он. Сам представитель Кремля отметил, что пока не может раскрывать эти нюансы. Так он ответил на вопрос, как именно будет осуществляться предупреждение мирных граждан.

Выступая в четверг вечером с заявлением, президент РФ Владимир Путин дал обещание, что при использовании мощного российского оружия, такого как ракеты "Орешник", РФ будет заранее предлагать гражданским лицам покинуть опасную зону.

Ранее ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины "Южмаш" в качестве ответа на удары американским и британским оружием по российской территории. Путин информировал о том, что новая баллистическая ракета средней дальности получила название "Орешник". По его данным, для таких ракет сегодня нет средств противодействия, они поражают цели со скоростью 2-3 км/с.