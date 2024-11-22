Фицо не боится критики из-за намерения посетить парад Победы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не боится критики со стороны других европейских лидеров из-за своего намерения посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.

"Я не боюсь, поскольку меня уже критикуют, значит, это уже началось. Я вам скажу: либо мы суверенны, и нам не обязательно получать согласие каких-то крупных стран для наших решений, либо суверенитета не существует, и тогда мы будем делать только то, что хотят крупные игроки на международной арене. Я знаю, какую роль сыграла Красная армия, когда она освобождала Чехословакию", - сказал он в интервью Радио и телевидению Сербии, отвечая на соответствующий вопрос.

Фицо подчеркнул, что события 80-летней давности "действительно заслуживают внимания и уважения". Он отметил, что примет официальное приглашение от РФ посетить парад, если это позволит его самочувствие.

Днем ранее в ходе визита в Белград словацкий премьер сообщил, что они с президентом Сербии Александаром Вучичем приняли решение вместе отправиться в Москву 9 мая.