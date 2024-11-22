Лавров: Запад уже понимает, что от Украины останется только часть

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На Западе начинают понимать, что от Украины останется только какая-то часть. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров при общении с молодежью в Белоруссии.

"Когда мы начали специальную военную операцию после 10 лет, прошедших за госпереворотом, когда и президент РФ Владимир Путин, и мы все старались объяснить Западу, что он не туда идет, поддерживая этот нелегитимный режим, да еще и затягивая его в НАТО. Когда все это началось, они стали говорить: "Мы же вам говорили, надо было Украину принять в НАТО, тогда бы на нее не напала Россия". Такой у них был посыл", - отметил глава российской дипломатии.

"А сегодня уже эти сценаристы начинают понимать, что от Украины останется какая-то часть, и говорят: "Вот давайте сейчас остановимся, а эту часть примем в НАТО". А другие говорят: "Нельзя останавливаться, надо Путина добивать, поскольку, если не сделать этого, он нападет на нас на всех", - указал он.

По словам Лаврова, все это является "конфронтационной логикой". "А потом принимаются решения еще 10 млрд передать Киеву, еще увеличить военный бюджет, ну а граждане затягивают пояса", - добавил он.