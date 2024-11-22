ФОМ: о доверии Путину заявили 81% опрошенных граждан РФ

© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос на 2 п.п. за неделю и составляет 81%, по мнению 82% (плюс 3 п.п.) россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 15 по 17 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 58% респондентов (плюс 7 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% опрошенных (плюс 6 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 44%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.