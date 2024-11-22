Кадыров назвал условием переговоров с Киевом выполнение всех требований Москвы

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Использование "Орешника" может заставить Запад начать намекать на переговоры. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Пусть там на Западе почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война", - указал руководитель региона, подтвердив важность нанесения ответного удара.

Он также выразил уверенность, что "после такого ответа сразу начнутся намеки на переговоры, но за этот стол нужно будет сесть только с одним требованием - выполнить все без исключения условия России без обсуждения и просьб о снисхождении".

Кадыров считает, что "необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками".