Цена фьючерса на золото поднялась выше $2 700 за унцию

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Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 8 ноября поднялась выше $2 700 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:48 мск, стоимость золота составляла $2 700,5 за тройскую унцию (+0,96%). К 11:03 мск цена драгметалла замедлила рост до $2 698,8 за унцию (+0,89%).

Вместе с тем на Московской бирже акции золотодобывающих компаний демонстрировали рост. На 11:03 мск, акции "Полюса" росли на 0,87% и составляли 14 547 рублей за бумагу. Акции ЮГК поднимались до 68,05 копейки за единицу (+2,79%).