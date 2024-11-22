МО РФ: все боевые блоки ракеты "Орешник" достигли цели

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Все боевые блоки баллистической ракеты средней дальности "Орешник" достигли объекта оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре (ранее - Днепропетровск). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В четверг, 21 ноября, в качестве ответа на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории РФ вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута", - говорится в сообщении.