Курс юаня на Мосбирже впервые с октября 2023 года поднялся выше 14 рублей

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Курс юаня к рублю на Московской бирже в пятницу поднялся выше 14 руб. впервые с 9 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:56 мск, курс китайской валюты находился на отметке в 14,001 руб. (+5,1 коп.).

К 16:00 мск юань ускорил рост и торговался на уровне 14,02300 руб. (+7,3 коп.).