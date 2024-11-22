Лукашенко убежден, что в Белоруссии нет и не может быть диктатуры

© Михаил Метцель/ ТАСС

Диктатуры в Белоруссии нет и быть не может. Уверенность в этом выразил президент страны Александр Лукашенко, пердает агентство БелТА.

"Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь. Никакой диктатуры в стране нет и быть не может", - сказал он при общении со студентами ряда вузов гуманитарного профиля. По словам белорусского лидера, чтобы быть диктатором, необходимы соответствующие рычаги. "А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор", - отметил он.

Глава государства также обратил внимание, что ему часто приходится принимать непопулярные решения и это тяжело. Однако уверенность в их необходимости для благополучия страны и ее граждан ему помогает. "Если все будет гладенько и по шерсти, страна начнет загнивать. Надо делать так, чтобы все шевелились, что-то делали", - заключил он.