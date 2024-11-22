Суточные потери ВСУ на курском направлении составили 150 человек

© AP Photo/ Libkos/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за прошедшие сутки составили 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили 150 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 34 690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронемашин, 992 автомобиля, 297 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.