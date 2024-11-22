Бжания заявил, что находится за пределами Абхазии

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Экс-президент Абхазии Аслан Бжания, подавший в отставку на этой неделе, сообщил, что находится за пределами республики.

"Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней", - сказал он в беседе с ТАСС.

Во вторник депутаты парламента приняли отставку президента, в этот же день в соответствии с конституцией вице-президент Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики.