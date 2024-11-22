Москалькова сообщила, что в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области

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В Россию в результате переговорного процесса с украинской стороной удалось вернуть 46 жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня в Россию с Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области", - указала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен уточнила, что они были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения в августе. В числе возвращенных в Россию граждан 12 детей, среди них один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник.