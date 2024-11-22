В Иране назвали "политической смертью" для Израиля ордер МУС на арест Нетаньяху

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Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Хосейн Салами назвал "политической смертью" для Израиля решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Международный уголовный суд предпринял похвальный шаг, объявив израильских лидеров военными преступниками, которые должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом. Сегодня вы наблюдаете политическую смерть сионистского режима", - заявил он, выступая в провинции Хузестан, передает телеканал IRIB.

Салами отметил, что израильское руководство попало в абсолютную политическую изоляцию, что можно охарактеризовать как "великую победу движения сопротивления Палестины и Ливана".

"Теперь очередь правительств стран принять жесткие меры и разорвать экономические артерии сионистского режима", - подчеркнул он. По словам иранского военачальника, экономическая блокада поможет приблизить падение Израиля, но нужно отрезать все пути доставки оружия и материальной помощи по морю, по суше и по воздуху.