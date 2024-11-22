Песков заявил, что Путин открыт к диалогу для выхода на "мирную траекторию"

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сохраняет открытость к любым контактам для выхода на "мирную траекторию" и деэскалацию конфликта на Украине. На это обратил внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал свою готовность к любым контактам и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию. Поэтому эта открытость главы государства к контактам, она была, есть и остается актуальной по сей день", - отметил представитель Кремля.

Как заявил в четверг Путин, США и их союзники по НАТО ранее сообщили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях. Россия в качестве ответа на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре, указал российский лидер. По его словам, провокационная политика Запада может иметь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.