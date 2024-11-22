Лавров отметил, что Байден действиями по Украине "гадит" будущей работе Трампа

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Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал действия администрации президента США Джо Байдена по Украине как стремление "нагадить" работе будущей администрации Дональда Трампа.

"Касательно того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации, ну вот в поставках и ATACMS, и разрешении британцам и французам применять Storm Shadow и SCALP, безусловно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации", - сказал он во время пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

"Не исключаю, что вот это стремление нагадить, оно проявляется и в нынешних условиях", - отметил Лавров, добавив, что подобное поведение у демократов "в крови".

"В 2016 году, в декабре, когда экс-президент США Барак Обама уже уходил, оставалось три недели до инаугурации Трампа, Обама вот такую вот свинью подложил своему сменщику, когда выгнал десятки российских дипломатов, всего было 120 с лишним, включая членов семей", - указал Лавров.

Он также напомнил, что Обама своровал пять объектов российской дипломатической недвижимости, до сих пор туда нет доступа. "Конечно, первые недели пребывания Трампа в Белом доме были с точки зрения его планов - нормальный диалог с Россией - эти планы были подорваны в значительной степени", - заключил министр.