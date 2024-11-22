Зеленский аннулировал госнаграды патриарха Кирилла, Матвиенко, Киркорова и Баскова

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Владимир Зеленский своим указом лишил государственных наград Украины Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также других политических и культурных деятелей.

Согласно опубликованному на сайте Зеленского документу, украинских государственных наград бессрочно лишаются 24 человека. В их числе также посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, певцы Николай Басков, Александр Малинин, Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, дирижер Валерий Гергиев.

Кроме того, аннулированы госнаграды главы движения "Другая Украина", экс-лидера запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Вместе с тем фигурантами списка являются певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.

Украинских госнаград также лишен и тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук.

После начала специальной военной операции РФ украинские власти начали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков и журналистов, писателей, священников и других деятелей. 20 ноября Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России.