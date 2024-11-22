Экономика Германии на распутье

Павел Александров, международный обозреватель

На фоне затянувшегося в Германии экономического кризиса и разразившегося недавно еще и политического кризиса, приведшего к распаду правительственной коалиции и предстоящим в феврале 2025 года досрочным выборам в Бундестаг, страну сотрясают бурные дискуссии экономистов, в ходе которых постоянно звучит слово «деиндустриализация». Кто-то из экспертов утешает, что процесс этот «вполне естественный», кто-то заявляет о возможности «мягкой деиндустриализации», в результате которой «на первый план необходимо вывести новые более современные отрасли и технологии». Ну, а третьи призывают просто «не паниковать раньше времени». В любом случае, все здесь понимают, что Германия перестала быть «экономическим локомотивом Европы» и «чемпионом мира по экспорту», а отток крупных и средних фирм из страны за рубеж продолжается.

Явную общую неуверенность подогревают и озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом его планы установить ввозные пошлины на импорт из ФРГ (и Евросоюза в целом) на уровне 10-20%, а на импорт из Китая – аж до 60%. Впрочем, по мнению председателя Союза германской промышленности BDI Зигфрида Руссвурма, планы таможенных атак Дональда Трампа нанесут значительный ущерб не только странам ЕС, но и самим Соединенным Штатам. Пока же очевидно, что немецкий бизнес может оказаться «между молотом и наковальней», ведь американский и китайский рынки являются для Германии крайне важными, а возможные в будущем потери ввиду трений между США и Поднебесной станут для ФРГ поистине невосполнимыми с учетом крупных инвестиций, запланированных немцами как в США, так и в КНР.

Причем, это происходит на фоне недостатка инвестиций в самой Германии, о чем свидетельствует предстоящее закрытие в ФРГ сразу четырех из десяти заводов Volkswagen (впервые в истории крупнейшего в Европе автомобильного концерна). Вообще, всё идет к тому, что «тенденция экспортной слабости немецких автомобилестроителей будет продолжать нарастать и в дальнейшем из-за протекционистской политики Дональда Трампа», считает один из самых известных в ФРГ экспертов в автомобильной отрасли Штефан Братцель. По мнению профессора, «новые автозаводы, если и будут строиться, то или в Китае, или в США». «В отдаленной перспективе ситуация, когда автомобиль будет полностью собран в Германии, а затем поплывет на кораблике куда-то для продажи, станет просто исключением из правил», пророчит проф. Братцель.

Между тем, глава германского Союза автомобильной промышленности VDA г-жа Хильдегард Мюллер считает необходимым для увеличения экспорта немецких автомобилей «поднять в США значение немецкого автопрома». По ее мнению, Америка является «важной составной частью немецкой автомобильной промышленности, поставляющей продукцию на мировой рынок». По данным VDA, на немецких автозаводах в США в прошлом году было выпущено рекордное количество автомобилей – 900 тысяч, а трудятся на этих предприятиях 138 тысяч человек. Немецкие автоконцерны уже давно имеют свои филиалы на территории США: например, BMW – в Южной Каролине, Mercedes – в штате Алабама, а Volkswagen – в штате Теннесси.

Похоже, г-жа Мюллер является страстной поклонницей Дональда Трампа, заявление которого, правда, явно без одобрительного подтекста цитирует немецкий экономический еженедельник WirtschaftsWoche. Так, на предвыборном митинге в штате Джорджиа под восторженные аплодисменты своих фанатов Трамп, говоря о своих планах привлечь зарубежные компании в США, заявил: «Я хочу, чтобы немецкие автоконцерны стали американскими автоконцернами, я хочу, чтобы свои заводы они строили здесь». Дональд Трамп признался на митинге, что «сердцевиной» его экономического плана является «ренессанс производства». Поэтому те иностранные фирмы, которые перенесут свое производство в США, получат налоговые льготы, а те, которые откажутся, столкнутся с высокими ввозными пошлинами, в очередной раз пообещал будущий президент США.

В этой ситуации между немецкими экономистами идет дискуссия по поводу того, имеет ли смысл вкладывать средства в традиционные экспортные отрасли германской промышленности или следует провести реструктуризацию экономики Германии и развивать такие направления, как, например, производство литий-ионных аккумуляторов. Кстати, первый такой завод уже построен при участии КНР в Тюрингии. По мнению главного экономиста банка ING-Bank Карстена Бжески, «сильный экспортный сектор всё сильнее становится для Германии проблемой, а сам экспорт уже перестал быть мотором германской экономики». Похоже, одной из жертв такой точки зрения постепенно становится автомобильная промышленность ФРГ, а за ней и электротехническая.

В то же время авторитетный Институт германской экономики считает причину экономического кризиса в высоких тарифах на электроэнергию и нехватке квалифицированных рабочих рук. Выход из него эксперты видят в удлинении рабочей недели до 42 часов. С такой позицией не согласен экономист Херман Симон. В беседе со столичной Berliner Zeitung он отметил, что «стране необходима деиндустриализация, держаться за старые структуры – тупиковый путь. Всегда, когда мы, в Германии, старались спасти умирающие отрасли, мы впустую зарывали в песок миллиарды». Симптоматично, что и традиционно ориентированный на экспорт концерн Bosch буквально только что объявил о сокращении рабочего времени для своих 450 сотрудников на двух предприятиях в ФРГ.

Теперь вместо 38-40 часов в неделю они будут работать 35 часов, естественно за меньшую зарплату. Ранее сокращение рабочей неделю уже затронуло 2300 сотрудников дочерней компании Bоsch Engineering, которые с октября вместо 40 часов работали 37 часов в неделю, а с начала 2025 года будут заняты только 36 часов. Кроме того, Bosch объявил о планах сократить на своих предприятиях по всему миру, включая Германию, более семи тысяч рабочих мест. Основной удар примет на себя автомобильное подразделение, а также производство электроинструментов и бытовой техники. Все эти меры – часть стратегии фирмы по снижению издержек.

Экономист Херман Симон поясняет, что стране и в прошлом приходилось терять крупных работодателей. Например, когда-то ФРГ была мировым лидером в производстве фото- и киноаппаратуры, работала горнодобывающая отрасль, текстильное производство – все они со временем исчезли. «Сначала это привело к проблемам в отдельных регионах, но в дальнейшем выяснилось, что шаги были сделаны в правильном направлении», напомнил собеседник газеты. Основные надежды этот эксперт возлагает на кооперационные связи с Китаем, откуда он ожидает «волну инвестиций», если только «не помешают неверные внешнеполитические действия правительства ФРГ». Кстати, минувший год ознаменовался рекордными немецкими инвестициями в Поднебесной. По мнению экономиста, министр иностранных дел «фрау Бербок своим агрессивным курсом в отношении Китая наносит вред не только интересам немецкой экономики, но и интересам Германии в целом».

Словом, сейчас Германия оказалась на распутье, стране предстоит решить дилемму – вкладываться в спасение традиционных, работающих на экспорт отраслей или развивать новые направления промышленности. Ведь, например, в автомобилестроении ФРГ слишком задержалась на выпуске машин с обычным двигателем внутреннего сгорания и дала возможность Китаю обогнать себя в плане экспорта электромобилей. Представляется, что окончательное решение будет принимать не нынешнее правительство Олафа Шольца, а новый кабинет министров, формирование которого начнется в конце февраля 2025 года после досрочных выборов в Бундестаг.