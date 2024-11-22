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Зеленский расправляется с каноническим православием на Украине

Международные организации бьют тревогу

Зеленский расправляется с каноническим православием на Украине
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Режим Зеленского продолжает глумление над православием на Украине. Масштаб репрессий приобрёл такой размах, что привлёк внимание общественности в других странах и иностранных правозащитников.

Кроме Европейского суда, резким докладом отреагировало и Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В нем констатируется, что   давление киевского режима на каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ) усиливается. Также задокументированы судебные решения и информация о незаконных арестах священнослужителей УПЦ, нарушения прав верующих и запреты на деятельность УПЦ.

Месяц назад на заседании 57-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве рассматривали отчёты на эту тему. Глава правозащитной организации Public Advocacy Олег Денисов в своем выступлении подчеркнул, что по нормам международного права государство не может требовать от религиозных организаций разрыва канонических связей и изменения организационной структуры. На основании материалов Public Advocacy специальный докладчик ООН по свободе религии и убеждений Назила Ганеа инициировала запрос к правительству Украины по делам о нарушениях прав верующих УПЦ. Также в ряде комитетов и групп ООН продолжается рассмотрения отдельных жалоб по подобным делам. Но киевский режим, игнорируя все нормы международного права, продолжает травлю канонического православия.

Новые гонения начинают выглядеть, как сводки с фронта. Ситуация особенно обострилась, когда  Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Недавно украинский Минкульт начал аудит святынь УПЦ: представители киевского режима готовятся экспроприировать имущество религиозных общин канонической Украинской Православной Церкви. Делается это под предлогом возврата государству имущества, которое религиозные общины УПЦ якобы могут незаконно использовать. Вопрос «как можно возвращать то, что государству никогда не принадлежало» украинская власть игнорирует. А украинские спецслужбы заблокировали на Украине сайты, освещающие деятельность канонической Украинской православной церкви, при этом украинские провайдеры должны отчитаться о выполнении блокировок.

Понимая, что у него полностью развязаны руки, режим Зеленского решил, что и за насильственную мобилизацию православных священников тоже ничего не будет. И теперь военкомы стали задерживать священников УПЦ и отправлять их на фронт. Так в октябре в городе Кременце Тернопольской области был похищен священник Иоанн Полищук. Его сразу же отвезли в военный учебный центр в Ровенской области. В Киеве священника канонической Украинской Православной церкви отца Иоанна Крыся также похитили сотрудники ТЦК и отправили на «комиссию» для последующего призыва в войска в качестве военнослужащего. Об этом случае рассказал бежавший в Великобританию из Украины народный депутат Артём Дмитрук, который активно выступал против принятия закона о запрете УПЦ. Из-за активной поддержки канонической УПЦ Дмитрука собирались арестовать, за ним следили ищейки СБУ, также в адрес депутата поступали угрозы расправы от украинских неонацистов. По словам Дмитрука, история с отцом Иоанном Крысем – не единична, а украинские военкомы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт в качестве солдат. При этом священнослужители УПЦ не могут быть мобилизованы по Конституции Украины, которая гарантирует всем своим гражданам свободу вероисповедания, и по канонам православия брать в руки оружие священникам запрещено. Но режим Зеленского эти нормы нарушил. Историй, как священников УПЦ отправляют воевать, с каждым днем все больше. На Закарпатье были схвачены казначей и секретарь местной епархии. На сегодняшний день известно, что секретарь Хустской епархии находится в рядах ВСУ. Сотрудники ТЦК похитили очередного священнослужителя канонической Православной церкви, подвергнув  принудительной мобилизации в ВСУ благочинного Нововолынского округа Владимир-Волынской епархии УПЦ протоиерея Петра Чолака. Также был принудительно мобилизован протоиерей Олег (Мельник), которого схватили на блокпосту в Тернопольской области. Известно, что у священника отобрали телефон и жестоко избили.

То есть, режим Зеленского пытается расквитаться с каноническим Православием на Украине путем физического уничтожения священнослужителей.

Недавно радикалы и раскольники рейдеры захватили Архангело-Михайловский храм в Черкассах — кафедральный собор Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви. Во время литургии в собор ворвались около 100 неизвестных в камуфляже и балаклавах. Они выгнали из храма верующих и избили их, забрали из храма святыни, иконы и панагии, деньги и документы и компьютеры. Во время второго штурма двор храма подожгли дымовыми шашками, среди верующих появились пострадавшие. При этом полиция, несмотря на призывы прихожан защитить их, в происходящее не вмешивалась. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко принял сторону преступников и назвал атаки на собор  «добровольным переходом» общины в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. После побоища, которое устроили в Черкассах радикалы и раскольники, были избиты и получили серьёзные травмы больше десятка верующих и священнослужителей УПЦ. У митрополита Черкасского и Каневского Феодосия диагностировали сотрясение мозга, ожоги роговиц глаз и кожных покровов.

При этом пострадавшим не удалось получить медицинскую помощь. Главврач Третьей городской больницы в Черкассах Александр Федорук запретил госпитализировать в его учреждение сторонников УПЦ, избитых во время захвата Архангело-Михайловского собора. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук. По его словам, этот главврач лично отдал приказ всему медперсоналу не госпитализировать зверски избитых верующих, защищавших свой храм. Всего около 20 человек обратились в больницу с тяжёлыми травмами – сотрясениями, переломами. Но медикам в Черкассах запретили оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь и даже снимать побои. Дмитрук утверждает, что в кровавом захвате Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах участвовали военнослужащие 118 бригады ТрО и праворадикалы, которые сидят в тылу и находятся на службе у местных властей.

Власти Кривого Рога не разрешили религиозной общине канонической Украинской православной церкви приватизировать земельный участок для строительства храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. А Волынская епархия канонической Украинской православной церкви обратилась в Европейский суд по правам человека, который принял иск и открыл дело о незаконном запрете церкви на территории Городищенской общины УПЦ в Волынской области. Сейчас отмечается большое число жалоб в ЕСПЧ с Украины по таким вопросам и православные епархии надеются, что суд сможет определить нарушение свободы вероисповедования в деле о запрете канонической УПЦ.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что сторонников и покровителей раскольнической православной церкви Украины можно сравнить с террористами, которые намерены уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, издеваясь над её верующими. А профессор религиоведения Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета Александр Дворкин считает, что нападения на храмы УПЦ связаны с тем, что режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского идёт на дно и в бессильной злобе режим пытается бороться с церковью с самым большим количеством прихожан на Украине (более 6 млн).

Тем временем уже захваченные храмы украинской православной церкви превращают в развлекательные центры или псевдокультурные учреждения. Таковы итоги церковного рейдерства, которое по воле Зеленского идёт в большинстве областей Украины. В Киево-Печерской Лавре, откуда выгнали священников и монахов, сейчас устроили реабилитационный центр и психологическую клинику для украинских боевиков. Как заявили в украинском Минкульте, прибывшие с фронта вояки и члены их семей «теперь смогут погрузиться в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры и отдохнуть морально и духовно после испытаний войны». А в западной части страны придумывают новых святых. В Луцке на стенах Кафедрального собора святой Троицы ПЦУ изобразили на фресках волынских бизнесменов. Рядом с изображениями Христа и Богородицы теперь красуются физиономии местных толстосумов.

С 2018 года было незаконно захвачено и перерегистрировано свыше 1500 храмов. Представители раскольничьей и неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) и праворадикальных группировок проводили силовые захваты приходов, избивали верующих и духовенство. Тысячи фактов прямого насилия над верующими и духовенством УПЦ замалчиваются и не расследуются. И это принуждение к отречению от своих религиозных убеждений подпадает под определение геноцида по религиозному признаку.

За отказ отречься от канонического православия Зеленский лишил гражданства 13 архиереев Украинской православной церкви, грубо поправ нормы статьи 15 Всеобщей декларации прав человека («Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства») и Конституцию Украины с указанием, что «гражданин Украины не может быть лишен гражданства». Против 30 архиереев Украинской православной церкви возбуждены уголовные дела Службой безопасности Украины. Продолжается уголовное преследование митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), митрополита Чернобыльского и Вышгородского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленка) и многих других. Чаще всего обвинения против них строятся на основании отдельных цитат из проповедей, в которых сторонники ПЦУ назывались раскольниками, а паства Украинской греко-католической церкви — униатами. В число «улик» записывались даже книги о полководце Суворове, найденные при обысках.

Продлено содержание под стражей наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Арсения. Настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения обвиняют в том, что во время литургии в сентябре 2023 года он, якобы, огласил информацию о расположении блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области. Хотя на самом деле митрополит рассказал прихожанам, что накануне большого праздника, Собора Святогорских святых 15-летия их канонизации, в Лавру без всяких причин не пропустили паломников и волонтёров с провизией и нужными монастырю грузами. Сам митрополит Арсений заявил, что его арест является частью широкой кампании преследования УПЦ правительством Зеленского: «Украинская православная церковь сталкивается с большим испытанием. Наши святые храмы и святыни были разрушены, а наши священники и прихожане погибают на войне. Тем временем украинское правительство пытается запретить Церковь. Священников незаконно арестовывают, а наши места поклонения захватывают и отбирают у нас».

Всю правду о гонениях на православие на Украине показал недавно в своём документальном фильме "Люди Христовы". Наше время» всемирно известный режиссёр Эмир Кустурица. Премьера  прошла в Белграде. Один из героев картины – отец Николай из Киева. Храм, где он служил, сейчас полностью разорён. «На сегодняшний день сотни избитых священников, тысячи захваченных храмов, множество уголовных дел и миллионы тех, кто не сдаётся, кто не отрёкся от своей веры», – говорит отец Николай в фильме. Еще один герой фильма – Руслан Калинчук, православный миссионер и философ, уроженец Ивано-Франковска. За то, что Калинчук отказался отречься от своей веры и перейти в стан раскольников, ему на родине угрожали убийством.

Украинское православие дробят, уничтожают уже давно, чтобы выбить духовную опору, стравить людей, уничтожить культуру и страну, чтобы творить там что угодно, не встречая сопротивления. То же самое Запад пытается сделать и с сербским православием, уверен кинорежиссёр Эмир Кустурица. Цель фильма - показать европейскому зрителю, как киевский режим уничтожает православие на Украине, как украинцев лишают их веры. «Сегодня в Киеве православная церковь терпит гонения от безбожной власти. Это объяснимо, так как лучшие творения человечества берут начало в религии и вере человеческой в Бога. И именно это сегодня разрушают», – констатирует в фильме Кустурица.  

 
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